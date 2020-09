Le président américain Donald Trump a récemment tenu un meeting de campagne dans une petite commune de l’État du Nevada. Malheureusement pour lui, les autorités locales ont été très critiques à l’endroit du président, affirmant que les conditions d’organisation ne respectaient aucunement les mesures sanitaires actuellement en vigueur, contre le covid-19.

En effet, au Nevada, les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits, à cause de la pandémie. Les autorités ont d’ailleurs averti l’exécutif que l’organisation d’un événement politique, en intérieur, pouvait provoquer certains troubles. Une lettre formelle a ainsi été envoyée par la ville d’Henderson, affirmant que l’événement risquait d’enfreindre les directives mises en place par le gouverneur.

Le gouverneur du Nevada tacle Trump

Qu’à cela ne tienne. En effet, le président Trump s’est plutôt félicité de sa gestion de la crise, alors que le nom de décès aux USA, lié au covid, devrait dépasser les 200.000 dans les jours à venir. Selon ses dires, son leadership et ses prises de décisions ont permis de sauver des millions de vies. Pour Steve Sisolak, gouverneur du Nevada, ces déclarations et ces actions sont irréfléchies et surtout, égoïstes.

195.000 décès aux USA

Du côté des deux candidats à la présidentielle, la situation est relativement tendue. En effet, Trump comme Biden ont décidé de se montrer le plus possible, tout en prenant le soin de faire attention. Le clan démocrate se refuse toutefois à organiser de grand meeting de peur que la situation dérape, comme à Tulsa, lorsque la venue du président Trump a suscité une hausse subite du nombre de cas de covid-19.