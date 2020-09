Dans la bataille présidentielle lancée entre Donald Trump et Joe Biden, tous les coups sont permis. Le président américain l’a lui-même démontré avec ses nombreuses attaques contre le candidat démocrate et sa colistière Kamala Harris. Mais un des comité officiel de soutien du candidat républicain a mis à mal sa stratégie et permis aux détracteurs du leader américain de ridiculiser les membres de son équipe.

Annonces

En effet, en pleine campagne présidentielle, un des comité de soutien du président américain Donald Trump a commis une grosse bourde. Pensant bien faire, le comité “Trump Make America Great Again” qui est administré à la fois par le comité national des républicains et l’équipe de Donald Trump a rendu public une affiche appelant à soutenir les soldats américains.

Seul bémol cette affiche montre en fait des militaires russes équipés d’armes russes et un avion de chasse de fabrication russe. Une belle boulette répérée très vite et moquée sur la toile par les détracteurs du candidat républicain.

Annonces