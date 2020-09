Tous les coups sont visiblement permis chez l’actuel locataire de la Maison-Blanche pour porter du discrédit sur son principal rival démocrate. En effet, le candidat républicain a partagé sur le réseau social de l’oiseau bleu, une fausse publication sur Joe Biden. Dans ce tweet qui porte pourtant l’indication : «média manipulé», le candidat démocrate est sur scène pour un rap insultant la police. Cette vidéo qu’il a partagée ce mercredi porte comme légende : «Qu’est-ce que c’est que ça?».

Trump, fidèle à son thème de campagne

La chanson en question est «F**k the police» du groupe de rap NWA. Mais dans la version réelle de la vidéo, le candidat démocrate jouait la chanson «Despacito» après que Luis Fonsi, l’auteur du tube l’a introduit sur scène. Rappelons que Donald Trump n’est pas à son coup d’essai par rapport à ce type de publication sur Joe Biden. Basant sa campagne sur le respect de la loi et des forces de l’ordre, il déclare à chaque fois qu’il en a l’occasion : «si Biden gagne, les pilleurs, les anarchistes et les brûleurs de drapeau gagnent».

Il s’était plusieurs fois livré à ce type de publication souvent faux sur le candidat démocrate. En mars dernier, Donald Trump avait partagé une vidéo de Joe Biden qui semblait indiquer qu’il le soutenait. Les réseaux sociaux Twitter et Facebook l’ont par la suite épinglée.