En 2016, alors qu’il était en campagne pour son élection à la Maison Blanche Donald Trump avait promis à ses partisans de disparaître si jamais il courbait l’échine devant Hillary Clinton (candidate démocrate à l’époque). « Je ne pense pas que vous me reverrez. Je pense que j’irai chez Turnberry (complexe de luxe) et je jouerai au golf » avait-il déclaré.

“Vous ne me verrez plus jamais”

Cette année, alors qu’il est candidat pour un nouveau bail de 4 ans, à la Maison Blanche, le milliardaire républicain ressort la même menace. « Si je perds face à lui (Joe Biden), je ne sais pas ce que je ferai. Je ne vous parlerai plus jamais. Vous ne me verrez plus jamais » a-t-il lancé à ses électeurs à Fayetteville (Caroline du Nord) où il était venu prononcer un discours de campagne. L’homme s’attaquera ensuite à Joe Biden qu’il surnomme d’ailleurs « Sleepy Joe » (Joe le dormeur). Pour l’ex magnat de l’immobilier, le candidat démocrate est le « pire candidat de l’histoire de la politique présidentielle ».

« Je suis Joe Biden et j’approuve ce message »

Le concerné a réagi à la menace de Trump de disparaître s’il perd. Dans un tweet ironique à la limite de la dérision, Joe Biden, a repris cette partie du discours du chef de la Maison Blanche en ajoutant: « Je suis Joe Biden et j’approuve ce message ». Les élections américaines sont prévues pour le 03 novembre prochain, et apparemment, Donald Trump ne retient plus ses coups.