Donald Trump est présenté comme un président misogyne et raciste par ses détracteurs. Le moins qu’on puisse dire est qu’il ne fait rien pour les confondre. Il y a quelques jours, il a snobé Jacob Blake, le noir qui a été fusillé par la police, alors qu’il était en déplacement à Kenosha, la ville où s’est déroulé l’incident. Donald Trump semble donc assumer ce qu’on pense de lui. Son ancien avocat Michael Cohen a même révélé des propos du chef de la Maison Blanche qui confirment assez bien son peu d’estime pour les minorités.

En effet, dans un livre qui sort demain mardi 08 septembre, Michael Cohen assure que le milliardaire républicain lui a confié que les Noirs et les Latinos étaient « trop stupides » . Ils étaient « trop stupides » pour voter pour lui, aurait-il dit. En plus d’être raciste, le locataire de la Maison Blanche serait également un « Menteur », un « intimidateur », un « tricheur », un « escroc » et un « fraudeur », accuse M Cohen dans ce livre intitulé « Disloyal : A Memoir ».

“Un criminel en disgrâce qui a perdu toute crédibilité“

La présidence américaine comme à son habitude n’a pas tardé à réagir. Dans un communiqué elle a traité l’auteur de l’ouvrage de « criminel en disgrâce qui a perdu toute crédibilité ». « Il n’est pas surprenant de voir sa dernière tentative de tirer profit de mensonges » a ajouté la Maison Blanche. Il faut dire que la justice américaine a infligé une peine de trois ans de prison à Michael Cohen puisqu’il a été reconnu coupable d’avoir dit des contrevérités au Congrès pour protéger Donald Trump dans des affaires ayant trait à la campagne du milliardaire républicain en 2016.

Michael Cohen était donc très proche de Donald Trump au point de mentir pour lui. Il a en effet été son avocat pendant 12 ans. Notons que ce n’est pas la première fois que le président américain est passé au vitriol dans un livre. Avant Michael Cohen, la nièce du chef de la Maison blanche et John Bolton, son ancien conseiller, avaient déjà publié des ouvrages qui ne présentaient pas le dirigeant américain sous un meilleur jour.