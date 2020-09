C’est un secret de polichinelle. Avant son arrivée à la Maison Blanche, Donald Trump était un homme d’affaires à succès. Il était un magnat de l’immobilier dans son pays. Le milliardaire s’intéressait aussi à la télévision. Il a animé en 2004 et 2016, “The Apprentice”, une célèbre émission de téléréalité sur la chaîne NBC. Ceux qui participaient à ce programme venaient compétir pour décrocher un poste dans l’une des sociétés du milliardaire républicain.

“Vous êtes viré”

Pour éliminer des candidats Donald Trump lançait : « You’re fired » ! (Vous êtes viré en français). C’est cette célèbre réplique qu’il utilisait comme mot de passe pour son compte twitter. On l’a su en 2016 quand il y a eu une fuite des données du réseau social. Des hackers néerlandais ont donc pu accéder au compte du magnat de l’immobilier et on découvert le fameux « Yourefired ». Donald Trump a même gardé ce mot de passe pendant toute sa campagne électorale en 2016.

Pas sûr qu’il l’utilise encore maintenant puisqu’il devenu président des Etats-Unis. Ses conseillers en cybersécurité lui auraient certainement conseillé de le changer. En effet, il n’est pas prudent d’utiliser comme mot de passe une phrase connue de tous ou un mot très répandu. Ce qu’on retient c’est que Donald Trump tenait à ce mot de passe et twitter était son réseau social favori bien avant son arrivée à la Maison Blanche.