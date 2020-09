Considéré en quelque sorte comme l’indicateur du ” bouche-à-oreille ” numérique, l’E-réputation joue un rôle crucial dans le développement d’une entreprise. Toutefois, sa gestion n’est pas du tout une chose facile. Il n’est pas donc rare d’être victime de diffamations ou de « bad buzz ». Une situation qui peut impacter négativement sur votre notoriété en ligne. Si vous êtes dans le cas, n’ayez aucune crainte. Cette rédaction vous sera d’une grande utilité. Nous vous donnons quelques conseils qui vous permettront de réparer et développer votre image de marque.

Quelles sont les conséquences d’une mauvaise e-réputation ?

Petit rappel ! L’E-réputation n’est rien d’autre que l’identité d’une marque ou d’une personne sur la toile. Encore appelée réputation numérique, elle est l’opinion commune forgée sur le contenu diffusé, les informations, les avis, les échanges, les rumeurs, les commentaires… en tant qu’entrepreneur, vous ne devez en aucun cas la négliger. Pour info :

80 % des internautes s’informent avant de solliciter les services d’une entreprise ;

87 % des internautes font confiance aux avis en ligne ;

96 % des internautes se détournent d’une marque en cas d’avis négatifs

Avec ces chiffres, vous comprenez aisément comment une mauvaise réputation peut ruiner votre société. Il faut donc nettoyer son E-réputation Google rapidement lorsque les avis négatifs ou les mauvais commentaires sont diffusés sur votre entreprise.

Les techniques pour nettoyer son E-réputation

Comme on le disait, il est essentiel de se montrer actif, réactif et même proactif sur internet pour la préservation et l’amélioration de son identité numérique. Ainsi, quand on parle « Nettoyage d’e-réputation en ligne », cela renvoie aux différentes stratégies utilisées par les experts spécialisés dans le but de supprimer, de modifier ou de réduire la visibilité des pages négatifs pouvant détruire l’image de marque d’une entreprise. Voici les bonnes pratiques à appliquer immédiatement pour nettoyer votre mauvaise E-Reputation.

Rectifier les dysfonctionnements qui ont engendré la mauvaise identité en ligne : il faut traiter la cause de tout problème avant d’en venir aux symptômes. Vous devez aller à la source du problème pour une meilleure résolution ;

Supprimez les résultats de recherche erronés : cela est très important. En effet, ce sont les informations négatives comme des messages négatifs, des anecdotes obsolètes, des articles inexacts, des photos compromettantes… qui font que les internautes ont une fausse idée de votre marque. Pour ceux qui l’ignorent, si le contenu publié à votre sujet est illégal, vous pouvez demander son retrait en remplissant ce Formulaire de droit à l’oubli sur internet;

Communiquez avec les clients : beaucoup de personnes optent souvent pour la politique de l’autruche quand elles sont confrontées aux bad buzz. C’est très grave ! Cela va plutôt confirmer que tout ce qu’on raconte sur vous est vrai et aggraver la situation. Pour ce faire, vous devez vous rendre sur les plateformes utilisées majoritairement par vos clients et prospects avec un compte officiel pour échanger avec eux. Donnez votre version des faits ;

produisez de nouveaux contenus : cette action vous permet de faire reculer les mauvais contenus. Veillez à ce que ces nouveaux contenus soient spécifiques aux mots clefs sur lesquels vous désirez voir les pages négatives disparaître de la première page Google.

Amenez vos clients satisfaits à laisser des avis positifs sur vos produits ou services.