Le parti Force Cauris pour un Bénin Emergent en assise à son siège à Cotonou pour faire le bilan de sa participation aux élections communales et municipales du 17 mai 2020. La réunion tenue mercredi 02 septembre 2020 au nouveau siège du parti à Cotonou, a réuni plusieurs militants et cadres qui ont débattu et analysé l’actualité politique nationale et ont fait des recommandations pour une élection présidentielle à venir apaisée.

Trois points fondamentaux ont meublé la session tenue mercredi 02 septembre par le parti Forces Cauris pour un Bénin Emergent (Fcbe). Il s’agit du bilan des communales et municipales du 17mai dernier, de la situation politique nationale et des perspectives qui en découlent. Au chapitre premier, le secrétaire exécutif national du parti a d’abord dressé un satisfecit à l’ensemble des militants et militantes avant de déclarer que “le chemin a été long et parsemé d’embûches. La barque a été secouée par une crise interne et des attaques extérieures”.

Des résultats des élections communales dernières, le parti Force Cauris pour un Bénin Emergent a obtenu 260 élus communaux à l’échelle nationale et 7 postes de maires dont 6 estampillés Fcbe à la date d’aujourd’hui, a insisté le premier responsable du parti. En ce qui concerne l’organisation de la présidentielle de 2021, le parti clame haut et fort que “le principe de parrainage doit être clarifié“.

Ainsi, suggère les membres du parti, l’installation du conseil d’orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée monocolore doit être corrigé pour un fichier électoral consensuel. Par ailleurs, le parti recommande entre autres, que le pouvoir mette fin à une campagne électorale précoce, qu’il y ait une rencontre avec la commission électorale nationale autonome pour définir le calendrier électoral et appellent les institutions de la République à améliorer la configuration du Cos-Lepi. Deux résolutions à l’endroit des militants et militantes ont été prises.