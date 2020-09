Malade depuis 34 ans, Alain Cocq souffre d’une maladie orpheline, incurable. Fatigué de devoir se battre, ce dernier, âgé aujourd’hui de 57 ans, a décidé de mener un ultime combat en faveur de l’euthanasie. Souhaitant partir dignement, il a ainsi interpellé le président Macron, lui demandant de faire en sorte qu’il ait le droit de mourir par sédation profonde.

Une demande qui est parvenue jusqu’aux oreilles du président de la République. Or, ce dernier a confié qu’il n’était pas en mesure de lui offrir ce droit, affirmant ne pas être au-dessus des lois. Résultat, celui-ci a décidé de filmer son agonie et de la retransmettre, en direct, sur les réseaux sociaux. Dans l’idée, il souhaite interpeller les élus, afin de pousser ces derniers à revoir la loi Leonetti, qui à ce jour, n’autorise la mort par sédation profonde, que dans certains cas, à quelques heures par exemple, d’une mort certaine.

Une agonie diffusée sur les réseaux sociaux

Alain Cocq fait partie des trois patients au monde, souffrant d’une ischémie, une insuffisance de la circulation du sang dans un organe. Une maladie incurable qui le fait souffrir de manière inhumaine, comme il l’explique lui-même. Afin de faire bouger les choses, il espère donc que son combat soit regardé et entendu par le plus grand nombre. Dans une courrier adressé à monsieur Cocq, Emmanuel Macron a confié être admiratif du combat mené et de la cause défendue.

Emmanuel Macron refuse cette demande

Respectant sa démarche, il a toutefois affirmé qu’il ne pouvait décemment accepter cette demande, n’étant lui-même pas au-dessus du Parlement. Or, Alain Cocq espérait une autorisation exceptionnelle, notamment sous le pouvoir de la grâce présidentielle. Dans les faits, un aide-soignant lui aurait administré les produits adéquats, avant d’être gracié par le président de la République.