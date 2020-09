La justice libanaise a émis des mandats d’arrêt à l’encontre de 25 suspects, dans l’affaire de l’explosion qui avait eu lieu, il y a quatre semaines, dans le port de Beyrouth. L’information a été donnée ce mardi 1er septembre 2020, dans un entretien accordé par une source judiciaire libanaise à un média français. Ce jour, Fadi Sawan, juge d’instruction chargé de l’enquête a émis plusieurs mandats d’arrêt contre quatre suspects, suite à leur interrogatoire, d’après une source judiciaire.

Un stockage de nitrate d’ammonium

Ces derniers sont : deux membres de la sûreté générale, un officier de la sécurité de l’Etat et le chef service des renseignements militaires au port. Notons que des mandats d’arrêts avaient été émis à l’encontre de 21 suspects dans l’explosion du 04 août 2020. Les immenses dégâts causés par l’explosion avaient été attribués par les autorités, au stockage dans le port de Beyrouth, depuis six années et sans précautions de nitrates d’ammonium. Pour l’heure, les circonstances de l’explosion ne sont toujours pas connues.

A en croire plusieurs sources sécuritaires, ce sont des travaux de soudage à l’entrepôt qui seraient à la base d’un incendie, qui a par la suite entraîné l’explosion. Pour rappel, cette dernière a fait un minimum de 188 morts, plus de 6500 blessés, et détruit entièrement certains quartiers de la capitale.