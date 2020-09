Sa grand-mère le surnommait Ti Béhanzin en référence au célèbre roi d’Abomey. Marc José Pero, grand couturier martiniquais de prêt-à-porter formé en France dans les années 80 est en passe de découvrir le pays de ce souverain qui a lutté contre la colonisation française. En effet, grâce à l’association Diaspora sans Frontières, il va s’établir au Bénin pour créer avec Charlemagne Amoussou (Lolo Andoche), un autre couturier, non moins célèbre, un centre de formation dans l’industrie de la mode.

L’association a été séduite par le projet puisqu’il mettait en avant une collaboration et un échange de savoir-faire entre deux stylistes d’une part et la création d’un centre de formation dans le domaine de la mode d’autre part. Charlemagne Amoussou, le promoteur de la marque Lolo Andoche n’a pas hésité à adhérer à cette initiative. Pour que ce projet soit mené à bien et rencontre le succès excompté, Diaspora sans Frontières va signer une convention avec M Amoussou. Notons que Marc José Pero envisageait ouvrir cette école de formation dans son pays la Martinique mais il n’a pas eu les appuis nécessaires.

Un tout premier centre martiniquo-béninois dans l’industrie de la mode

Le couturier qui s’est spécialisé dans le prêt-à-porter féminin a donc décidé de concrétiser un vieux rêve, celui d’un retour en Afrique. Il s’est rapproché de l’association Diaspora sans frontières de la Martinique. C’est ainsi qu’après quelques recherches, il a pris contact avec Charlemagne Amoussou qui a montré sa disponibilité à l’accueillir sur la terre de Béhanzin. Le centre qui sera créé sera le premier centre martiniquo-béninolis dans l’industrie de la mode.