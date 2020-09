Au cours du week-end écoulé, les habitants de Ménimur se sont plaints d’un tournage de clip de rap qui a perturbé leur quotidien. Dans ce petit quartier français réputé pour regorger de trafiquants de stupéfiants, certains rappeurs ont entrepris de fermer une route pour une certaine période avant de la rouvrir. Cette initiative, pas très appréciée des habitants n’avait toutefois pas reçu la bénédiction de la Mairie.

Des fumigènes noirs et oranges aperçus

A en croire la description qui a été faite par certains habitants de la zone, il s’agit en effet d’une trentaine de jeunes et certains adultes qui ont procédé au blocage de Sonia-Delaunay, à Vannes. Selon les descriptions qui ont été faites par les témoins, les participants au tournage se sont illustrés par des cris et des hurlements. Des fumigènes noirs et orange ont également été aperçus.