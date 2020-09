En France, un homme de 48 ans a été condamné par le tribunal de Mont-de-Marsan après des accusations portées contre lui par une amie. Déjà condamné pour viol dans le passé, il a finalement été condamné à 6 ans de prison ferme.

Les faits remontent au 12 août dernier et se sont déroulés au domicile de l’accusé. Il recevait à l’époque son amie à qui il servait une bière dans laquelle il avait préalablement inséré une drogue, le MDMA, aussi connu sous le nom de drogue du violeur. Par chance, la victime a réussi à s’enfuir avant de s’écrouler dans le jardin d’un voisin.

Fait grave, elle a gardé pendant plusieurs heures les effets de ladite drogue : « Elle est restée près de sept heures la bouche ouverte, la mâchoire tétanisée, les yeux révulsés ». Devant la cour, l’accusé a reconnu son geste, mais a nié avoir voulu la violer et parle plutôt d’une vengeance après des actes posés par la victime. Il a été condamné à 6 ans de prison ferme et 3000 euros de dommages et intérêts.