« Désormais, je porterai systématiquement plainte ! Ce n’est pas uniquement symbolique, j’espère que les auteurs seront bel et bien retrouvés », a déclaré le maire de Stains, Azzedine Taïbi qui, apparemment en a ras le bol de tous ces messages racistes et toutes ces menaces de mort qui lui sont envoyés presque tous les jours. Après une première plainte déposée en justice, suite aux menaces qu’il recevait depuis le début de son premier mandat en 2014, l’édile a à nouveau saisi le procureur.

Il a joint à son signalement la « somme de messages, courriers, audio » qu’il recevait depuis, presque chaque jour par tous les canaux possibles. « En 2014, lors de ma première élection, je recevais de temps en temps un courrier raciste ou menaçant. Je n’y prêtais pas attention. On sait qu’il y a des racistes… Cela me passait au-dessus, » a déclaré l’élu de Stains.

“On doit pouvoir porter l’écharpe sans être inquiété”

Mais puisque les menaces se sont amplifiées, le maire a pris la mesure des choses. En fin août, il recevait un courrier qui portait cette inscription : « Regarde bien sur les côtés, en haut et en bas, car on va venir te crever quand tu ne t’y attendras pas, espèce d’enc… de ta race ». ‘’Africains pourris’’ ‘’voler, extorquer et assassiner’’ ‘’bougnoules’’, ‘’profiteurs’’, ‘’sale race’’, ‘’parasite’’, ‘’terroriste’’ ‘’tous ces cons à la mairie de Stains’’, sont entre autres, des expressions qui figuraient dans les messages que recevait Azzedine Taïbi.

« Dormez tranquille pour l’instant… mais un jour viendra ! », indique encore un autre courrier. « Il y a eu des violences envers les maires, ce n’est pas acceptable, on doit pouvoir porter l’écharpe sans être inquiété », a déclaré le maire qui commence véritablement par craindre pour sa vie.