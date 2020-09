L’ex-président de l’Assemblée nationale ivoirienne Guillaume Soro est condamné en avril dernier par le tribunal correctionnel d’Abidjan à 20 ans de prison ferme et à payer une amende de 4,5 milliards de FCFA pour « recel de détournement de deniers publics » et « blanchiment de capitaux ». En dépit de condamnation qu’il considère comme purement politique, le leader de Générations et Peuples Solidaire (GPS) a déposé sa candidature pour le scrutin présidentiel du 31 octobre.

En raison des charges qui pèsent contre lui, sa candidature a été rejetée par le Conseil constitutionnel. Lors d’une conférence de presse qu’il a animée à Paris, M. Soro à fait savoir clairement qu’il n’y aura pas d’élection en Côte d’Ivoire tant que lui ne sera pas candidat, et qu’il n’y participera non plus avec le président Alassane Ouattara. De commun accord avec l’opposition, un appel à la désobéissance civile a été lancé par le président Henri Konan Bédié afin d’obtenir un consensus autour de l’élection.

“Nous somme dans le droit-fil de ce qu’il a fait en 2010”

Lors des visites d’Etat de ces derniers jours, le président A. Ouattara a menacé l’opposition en l’invitant à arrêter de faire peur à la paisible population. Mais dans un entretien accordé DW, l’ancien chef rebelle a affirmé que M. Ouattara devrait être la dernière personne à tenir de telle propos. « Alassane Ouattara est le dernier à tenir de tels propos avec autant d’arrogance. On se souvient tous que son parti le RDR a marché à plusieurs reprises. D’ailleurs, le mot d’ordre de désobéissance civile a été hérité de Ouattara. C’est lui qui en 2010 a lancé le mot d’ordre de désobéissance civile. Donc nous somme dans le droit-fil de ce qu’il a fait en 2010 pour être président de la République, » a déclaré Guillaume Soro.

L’opposition est à pied d’œuvre

Si pour certaines personnes, l’appel à la désobéissance civile lancé par le président Bédié n’est pas suivi par la population, l’ancien Premier ministre a indiqué, qu’elle se prépare méticuleusement et entrera bientôt dans sa phase active. « L’opposition actuellement, est en train d’organiser de façon pratique, méthodique et méticuleusement la réalisation sur le terrain de façon concrète ce mot d’ordre de désobéissance civile » a-t-il annoncé.

“M. Alassane Ouattara sait beaucoup de choses sur la rébellion”

A propos de la rébellion qui a eu lieu en Côte d’Ivoire et dont ses adversaires se servent très souvent pour l’attaquer, M. Soro a indiqué que le président Ouattara sait beaucoup de chose de cette rébellion qui l’a amenée au pouvoir. « Si aujourd’hui, celui qui a été reconnu par excellence comme le père de la rébellion en Côte d’Ivoire depuis qu’il a mis le pied dans la politique ivoirienne, (…) que ce soit celui-là qui accuse quelqu’un de faire un coup d’Etat, c’est risible. M. Alassane Ouattara sait beaucoup de choses sur la rébellion et en a été le plus grand bénéficiaire » a révélé Soro.