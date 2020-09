Par Décision N°CI-2020-EP-009/14-09/CC/SG du 14 septembre 2020 portant publication de la liste définitive des candidats à l’élection du président de la République du 31 octobre 2020, le Conseil constitutionnel ivoirien a rendu publique la liste des candidats éligibles à l’élection présidentielle prochaine. Sur les 44 dossiers déposés auprès de la Commission électorale indépendante (CEI) seul 4 ont pu être validés par le CC. Il s’agit de : Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, Pascal Affi N’guessan, Kouadio Konan Bertin.

Annonces

Guillaume Soro et Laurent Gbagbo ont été ainsi laissés de côté. Toutefois, l’ancien chef rebelle est prêt à tout faire pour instaurer l’Etat de droit en Côte d’Ivoire et pour que son ancien allié et président sortant, Alassane Ouattara ne gagne pas la présidentielle. « Je combattrai la dictature et la tyrannie. (…) Je persiste à dire que Alassane Ouattara ne sera pas le prochain Président de la Côte d’Ivoire en dépit de la forfaiture du Conseil constitutionnel », a déclaré le président de GPS sur sa page Facebook.

“L’histoire se chargera de juger”

A l’endroit de ces anciens collaborateurs, actuellement membres du Conseil constitutionnel qui ont tranché en sa défaveur, Guillaume Soro estime leur décision comme un acte de trahison, et la qualifie de crime et de coup d’Etat civil. « Le Conseil Constitutionnel de Koné Mamadou a commis le plus grand crime, le véritable coup d’état civil depuis l’indépendance en 1960. Je suis triste pour lui car en le proposant à l’époque au poste de ministre de la justice en 2007 en ma qualité de Premier Ministre, j’avais de lui l’image d’un magistrat intègre et brillant. La preuve est faite que cela n’a pas suffi. Il aurait fallu une dose de courage. Hélas ! Très peu en sont capables. Le voilà gros-jean comme devant à la fin de sa carrière. L’histoire se chargera de juger, » a déclaré M. Soro.

Annonces

Qu’est-ce qu’il envisage de faire pour empêcher Ouattara de briguer un troisième mandat ? Guillaume Soro le révélera ce 17 septembre. « J’animerai une conférence de presse le 17 septembre pour décliner les étapes du combat contre les présidences à vie en Afrique » a indiqué Soro depuis Paris où il est en exil.