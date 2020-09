En Chine, jusqu’à il y a peu, Jack Ma le fondateur de ‘’Alibaba’’ était l’homme le plus riche de l’Empire du Milieu avec une fortune estimée à un peu plus de 56 milliards de dollars. Après 20 ans chez Alibaba, Ma annonçait en septembre 2019 qu’il quittait ses fonctions de président exécutif. Mais cela n’avait pas empêché, le plus grand marché numérique de Chine, responsable d’environ 80% de toutes les ventes en ligne en Chine, de continuer à faire sa fortune. Mais c’est officiel, Jack Ma n’est plus l’homme le plus riche de Chine. Un industriel, Zhong Shanshan, vient, selon Bloomberg de lui ravir la vedette.

Annonces

L’eau en bouteille un commerce florissant

Au cours des deux dernières décennies, Evian et Perrier en France ont représenté près de la moitié du marché des bouteilles haut de gamme en Chine, mais maintenant, les consommateurs chinois peuvent trouver près d’une douzaine de nouvelles marques d’eau embouteillée haut de gamme. Et Nongfu Spring en fait partie. Fondée en 1996, Nongfu Spring est l’un des plus gros fournisseurs d’eau en emballage en Chine, la firme occupe la première place pour la part de marché et est l’une des 20 plus grandes entreprises de boissons en Chine.

En 2019, La société a enregistré un chiffre d’affaires de 24 milliards de yuans soit 3,4 milliards de dollars en 2019, contre 20,47 milliards de yuans un an plus tôt. Un succès qui avait fait de Zhong Shanshan, président directeur général de la compagnie, l’homme le plus riche de Chine avec une fortune estimée Mercredi à 58,7 milliards de dollars. Le nouveau statut de Zhong le place également devant Pony Ma, fondateur de Tencent Holdings et « eternel rival » de Jack Ma.

Annonces

Contrairement à Jack Ma et Pony Ma, Zhong Shanshan ne fait pas dans la technologie. En dehors de sa participation dans Nongfu Spring, l’homme d’affaire est à la tête d’un fabricant de vaccins, la société de pharmacie et de biologie Wantai. Cette société s’est vue cotée en bourse à Shanghai cette année, ce qui a également contribué à accroître la richesse de Zhong.