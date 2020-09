Le 02 juin dernier, les travailleurs de la justice sénégalaise réunis au sein du Syndicat des Travailleurs de la Justice (SYTJUST), démarraient une grève pour réclamer du gouvernement « la mise en œuvre du protocole d’accord signé avec le gouvernement le 17 octobre 2018 ». Un protocole qui devrait permettre une revalorisation de la qualité de la fonction de travailleur de la justice et les réaménagements pécuniaires afférents. Jeudi dernier, après moult tractations avec leur ministère de tutelle, le SYTJUST annonçait une trêve de quatre qui devrait prendre fin ce Mardi.

Le secteur de la justice de nouveau dans l’expectative

Il y a quelques jours c’est par un communiqué que le Syndicat des Travailleurs de la Justice au Sénégal, annonçait une trêve de 96 heures. « Une trêve de 96 heures qui couvrant les jeudi 27, vendredi 28, lundi 31 août et mardi 1er septembre 2020 » selon le communiqué rapporté dans la presse locale. Ce mardi donc, tous les yeux de l’opinion publique sénégalaise était tournés vers le SYTJUST pour savoir si de nouvelles tractations avaient eu lieu avec Malick Sall, le ministre sénégalais de la Justice, pour étendre la trêve ou pourquoi pas, y mettre un terme définitif.

Une grève qui avait pendant plusieurs semaines paralysé le secteur de la justice et avait connu un clou certain le 05 aout dernier. A cette date-là, le président de la république sénégalaise, Mr Macky Sall abrogeait les décrets qui portaient reclassement des travailleurs de la justice et leur hiérarchie. C’était ces textes qui étaient sources de litiges et servaient d’appui au mot d’ordre de grève lancé par le SYTJUST.

Mais le syndicat loin de s’avouer vaincu, avait dénoncé une « violation du pacte de stabilité sociale » et avait poursuivi avec son bras de fer. Et cela malgré des « capitulations » selon la presse sénégalaise, dans les rangs des grévistes. Les 96 heures de trêve avaient représenté un espoir certain pour une sortie de crise.