Un rapport rendu public ce mardi 8 septembre par le Conseil des droits de l’homme de l’ONU désigne le Canada comme étant l’un des principaux pays alimentant la guerre au Yémen. A en croire le document de l’organisme onusien, le pays de Trudeau s’est illustré par la vente de matériel militaire à l’Arabie Saoudite qui prend une part active dans ce conflit. La situation dans ce pays oppose notamment les rebelles chiites houthis, soutenus par l’Iran au pouvoir sunnite.

L’accord revu

Ceux-ci sont appuyés par l’Arabie Saoudite. Il y a quelques mois, les autorités canadiennes étaient revenues sur un accord de 14 milliards qui régissait toutes ces transactions. Le nouveau document a été présenté comme étant plus ouvert que le précédent et indique notamment qu’il contient des garde fours pour assurer le respect des Droits de l’Homme. L’accord prévoit que les véhicules blindés soient cédés en suivant le respect de certaines exigences.

Plus de 100 000 morts

Selon le ministère des affaires étrangères, le Canada peut également prendre la décision de ne plus fournir à la monarchie du golf l’équipement militaire sans pour autant craindre des représailles financières. Rappelons que le conflit dure depuis plusieurs années et a déjà plusieurs centaines de milliers de victimes. Selon un bilan qui a été présenté en novembre dernier par l’ONG Acled plus de 100 000 morts ont été enregistrés depuis le début du conflit en 2015.

