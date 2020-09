Le Vice-président de la République Fédérale du Nigéria a profité d’une rencontre qui a eu lieu cette semaine pour se prononcer sur le phénomène du harcèlement qui sévit dans le pays. L’homme politique a notamment fait savoir qu’il faut protéger en toute circonstance les victimes de ce phénomène et ne pas empirer la situation en les condamnant davantage. Pour lui, ceux qui se rendraient coupables de ce phénomène devront par contre être châtiés avec la dernière rigueur.« La victime doit toujours être considérée comme la victime et ne pas être blâmée », déclare notamment Yemi Osinbajo.

“Il ne peut y avoir d’excuse…”

Pour lui, les acteurs du monde éducatif qui se rendraient coupable du harcèlement ou du viol n’auraient pas d’excuses. «Il ne peut y avoir d’excuse, surtout compte tenu de la configuration du pouvoir entre les étudiants et les professeurs, selon laquelle la victime aurait pu d’une manière ou d’une autre inviter l’abus sur elle-même. Je pense que c’est une considération importante à prendre et nous ne devons pas permettre à cette notion de perdurer. », a-t-il poursuivi.

Un cadre pour sécuriser les victimes

Il propose par la suite que des textes soient mis sur pied dans le but définir de façon assez claire la ligne de conduite de chaque catégorie de personnes. Il estime qu’il est également nécessaire de fournir un cadre adéquat et certaine aux victimes de phénomène afin qu’elles puissent s’exprimer et dénoncer leurs bourreaux. «Je pense qu’en veillant à créer des espaces sûrs, nous devons au moins faire l’essentiel, c’est-à-dire fournir le soutien et les ressources dont ils ont besoin pour dénoncer les agresseurs. Chaque institution doit permettre aux victimes ou aux victimes potentielles de signaler facilement les auteurs à des structures formelles de confiance ou à des canaux sécurisés créés spécifiquement dans le but de résoudre de tels cas », a déclaré l’homme politique.