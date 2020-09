Aux Etats-Unis, le New York Times a publié un article sur les données fiscales de Trump. Elles montrent que le président américain n’a pas payé plus de 750 dollars d’impôts sur le revenu en 2016 et 2017. Cette publication est attaquée par Eric Trump. Le fils du milliardaire républicain qui était ce mardi matin sur l’émission Fox and Friends de la chaîne Fox News a affirmé que son père avait payé « une fortune aux impôts ». Selon lui, il est clair que l’IRS (Internal Revenue Service), l’Agence américaine de collecte de l’impôt sur le revenu a ciblé son père dans ce rapport. Il n’a cependant pas fourni la preuve de ce qu’il avançait.

Annonces

« Ce sont des gens dégoûtants »

Le fils du magnat de l’immobilier a par ailleurs dénoncé le moment choisi par le New York Times pour publier le rapport, soit quelques jours avant le premier débat présidentiel entre Joe Biden et Donald Trump. « Ce sont des gens dégoûtants » a-t-il dit en parlant des journalistes du New York Times. L’équipe de campagne du président américain a aussi réagi à la publication du rapport. Pour elle, l’article du journal américain est « faux ». Hier lundi 28 septembre Donald Trump Jr avait essayé d’orienter la discussion sur le sujet, vers le fils de Joe Biden, Hunter.

News Inter par email :

” Nous ne voulons pas mettre en péril nos sources…”

Du côté de l’équipe de campagne de Joe Biden , on compare le paiement total de l’impôt fédéral sur le revenu du président à celui des Américains ordinaires. Notons que le New York Times garde l’indentité de ses sources secrètes. « Nous ne voulons pas mettre en péril nos sources, qui ont pris d’énormes risques personnels pour aider à informer le public » a fait savoir le rédacteur en chef du journal Dean Baquet. Il faut rappeler que le patron de l’IRS a été nommé par Donald Trump. Il semble donc difficile de croire qu’il a été ciblé par l’agence.