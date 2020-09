L’Ouest des Etats-Unis est ravagé depuis quelques jours par des incendies. Plus de 30 personnes ont déjà perdu la vie. Les Etats de l’Oregon, de Washington et de la Californie enregistrent le plus de morts : 27 décès au total. Ce sinistre a provoqué un déplacement du président américain à Sacramento, la capitale de la Californie, hier lundi 14 septembre. Sur les lieux, Donald Trump, déjà connu pour ses points de vue climatosceptiques a encore remis une couche.

« Ça finira par refroidir »

Alors qu’il discutait avec un responsable local de l’Agence de protection des ressources naturelles le chef de la Maison Blanche a lancé : « Ça finira par refroidir ». « Je ne pense pas que la science sache réellement » ajoutera t-il ensuite, battant ainsi en brèche les arguments des experts qui postulent que le réchauffement climatique aggrave les incendies de ce côté des Etats-Unis. Joe Biden et le gouverneur de la Californie n’ont pas tardé à critiquer le milliardaire républicain. Le candidat démocrate qui se trouvait dans sa propriété du Delaware, a traité son prochain adversaire de « pyromane du climat ». « Si on donne à un pyromane du climat quatre années de plus à la Maison Blanche, comment pourrait-on s’étonner que l’Amérique s’embrase encore davantage ? » a-t-il déclaré.

La mauvaise gestion forestière est la cause des incendies

Le gouverneur démocrate de la Californie dira quant à lui que «le changement climatique est réel et il aggrave ». Les preuves observées parlent d’elles-mêmes , a soutenu Gavin Newsom. Son homologue de Washington n’est également pas d’accord avec le numéro 1 américain. « Votre refus de réagir au changement climatique-et les mesures que vous avez prises pour permettre encore davantage de pollution par le carbone-vont accélérer les incendies dévastateurs comme ceux que vous voyez aujourd’hui » a écrit Jay Inslee dans une lettre ouverte. Donald Trump continue de penser que les incendies se déclarent à cause de la mauvaise « gestion forestière » dans les Etats concernés.