Après les pluies diluviennes du samedi 05 septembre, le Sénégal fait face à d’importantes inondations. Ce phénomène naturel est loin de réjouir les populations. Les réseaux sociaux sont investis par les sénégalais pour critiquer cet état de choses. « Les inondations sont principalement causées par la création de nouvelles villes et l’extension de celles existantes sans plan directeur d’urbanisme ni de plan directeur d’assainissement. Mais aussi par l’édification d’infrastructures sans étude d’impact sérieuse » a lâché une internaute sur twitter. Il faut dire que dans le pays, il y a un plan décennal de 750 milliards de Fcfa pour lutter contre ce phénomène naturel.

Ce qui en rajoute à la colère des sénégalais qui se demandent : où sont passés ces milliards qu’on aurait investi pour combattre les inondations ? Cheikh Gueye, un expert en développement qui était sur La Totale, un magazine d’information de ITV, hier dimanche 06 septembre a indiqué que le plan décennal de 750 milliards était dabord une annonce parce qu’il « n’était pas évident que l’Etat atteindrait cette somme en dix ans ». 66 milliards ont d’abord été dépensés pour les grandes infrastructures dans le cadre d’un plan d’urgence, a t-il expliqué.

“Une politique un peu spectacle”

L’Etat a ensuite mobilisé à peu près 120 milliards avec les différents bailleurs autour d’une table ronde qu’il a complété aussi au fur et à mesure avec, à chaque fois, dix, vingt milliards depuis lors. En somme, l’argent mobilisé n’a pas été totalement consacré à réduire les inondations. Il devait aussi servir « à mettre en place un plan national d’aménagement du territoire, des études, et d’autres mécanismes qui pouvaient permettre à moyen et long terme de réduire les inondations » selon le chargé de prospective et stratégie à Enda Tiers Monde.

Il va ensuite dénoncer « une politique un peu spectacle » du gouvernement, parce qu’à « chaque fois qu’il y a des inondations, on fait des annonces ». Pour lui, il est clair qu’il y a « déjà un défaut de mobilisation autour de cette question des inondations ». L’ancien député Abdou Sané interrogé par le journal l’OBS va quant à lui critiquer la forme d’assainissement que le Sénégal veut adopter.

« J’ai demandé au ministre de l’intérieur de déclencher le Plan Orsec »

« Au Sénégal, nous utilisons la forme intensive et collective. Alors que du point de vue des moyens, le système de drainage individuel ou semi-individuel avec des fosses septiques bien faites serait adapté et moins coûteux » , a-t-il déclaré. Signalons que le président Macky Sall a réagi après ces inondations. Il a sur twitter exprimé sa solidarité à ses compatriotes « qui ont eu des sinistres durant les abondantes pluies du weekend ». « J’ai demandé au ministre de l’intérieur de déclencher le Plan Orsec » a-t-il ajouté. Le plan Orsec n’est rien d’autre que le plan national d’Organisation des secours en cas de catastrophes.