Israël se souvient des soldats morts pendant la Guerre du Kippour. Une cérémonie commémorative a été organisée en leur honneur ce mardi 29 septembre. La guerre du Kippour est cette lutte armée qui a opposé Tsahal aux forces syro-égyptiennes en 1973. Ces deux pays avaient attaqué Israél au niveau de plateau du Golan et de la péninsule du Sinaï alors que l’état hébreu célébrait le Yom Kippour, une fête juive.

Israël a « appris la leçon »

Lors de cette commémoration, le premier ministre Israélien a indiqué que son pays avait « appris la leçon » de cette guerre. « Le fait d’avoir été attaqué par surprise est quelque chose qui ne doit pas être oublié et qui ne peut se répéter, que ce soit dans un conflit mais également dans le domaine de la santé » a déclaré Benyamin Netanyahou. Il profitera de l’occasion pour évoquer l’Iran et la possibilité d’une frappe préventive contre la république islamique qui veut s’établir “sur le front nord”.

” Nous sommes prêts à le combattre ”

« Une frappe préventive est quelque chose qui n’est pas facile à envisager, mais je sais que l’Iran cherche à s’établir sur le front nord et nous sommes prêts à le combattre » a déclaré le premier ministre israélien. Il promet que son gouvernement fera tout pour protéger l’Etat d’Israël. Et c’est dans cette optique qu’une frappe préventive contre l’Iran est envisagée. Inutile de dire que les relations diplomatiques entre les deux pays sont au point mort depuis longtemps. Jérusalem et Téhéran se regardent en chien de faïence.