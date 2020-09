La marque de produits agroalimentaires Uncle Ben’s changera de nom pour devenir désormais Ben’s Original. L’information a été donnée par la marque dans un communiqué de presse, hier mercredi 23 septembre 2020. Ce changement d’identité intervient suite à des critiques à caractère raciste dont elle fait l’objet. Par ailleurs, la nouvelle identité ne comportera plus l’homme noir aux cheveux grisâtres, dont le nom faisait référence aux descendants d’esclaves d’origine africaine. Pour ne pas appeler ces derniers « Monsieur », les blancs utilisaient alors l’appellation « Uncle ».

« Nous avons écouté des milliers de consommateurs »

Dans le communiqué, Fiona Dawson, présidente mondiale du groupe Mars Food, propriétaire de la marque Uncle Ben’s, a fait savoir qu’ « au cours des dernières semaines, [la marque] a écouté des milliers de consommateurs, [ses] propres associés et d’autres parties prenantes du monde entier ». Elle n’a pas manqué d’ajouter que le groupe comprend « les inégalités associées au nom et au visage de la marque précédente et, comme [elle] l’avait annoncé en juin, [elle] s’est engagé à changer.» Les paquets de riz sur lesquels la nouvelle identité figurera seront disponibles à partir de l’année prochaine, dans les magasins.

Le riz de la marque est produit dans le Mississipi

La marque a par ailleurs décidé de financer plusieurs programmes de soutien aux communautés noires, dans l’Etat américain du Mississipi. En effet, c’est dans cet Etat que depuis plus d’une quarantaine d’années, la marque produit du riz. Pour rappel, le changement d’identité intervient dans un contexte de manifestations contre le racisme aux Etats-Unis. Ces dernières ont été déclenchées, suite au meurtre de George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans, par un policier blanc.