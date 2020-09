Jusqu’où ira la guerre commerciale entre la Chine et les USA? Alors que les yeux du monde entier sont rivés sur les taxes douanières ou encore Huawei et TikTok, il semblerait que la tension soit aussi à son comble au Portugal. Dans le pays européen, les investissements de la Chine agace au plus haut point l’administration Trump.

Après avoir mis la pression sur l’Europe pour la banissement de Huawei dans le cadre du développement de la 5G, l’administration veut mettre un coup d’arrêt au projet de la nouvelle route de la soie tant souhaitée par le parti communiste chinois. Dans ce cadre, les différents investissements chinois au Portugal font l’objet de violentes charges américaines depuis quelques mois.

Une puissance chinoise qui inquiète ?

La dernière en date, la volonté de la Chine de construire un terminal au port de Sines. Une volonté très appuyée par les autorités portugaises, bien décidées à ce que le pays soit une pièce maîtresse de la route de la Soie. Il faut rappeler que le pays a traversé une grave crise financière il ya quelques années. Dans ses déboires, deux principaux pays ont investi dans plusieurs secteurs : l’Angola et la Chine; les alliés occidentaux étant eux-même occupés à gérer leurs propres crises.

Si l’administration Obama n’avait pas été gênée outre mesure par le nouvel expansionnisme chinois, Donald Trump lui ne compte pas laisser l’empire du milieu étendre ses tentacules au détriment des USA. Une guerre de leadership se joue désormais dans le pays avec la sortie fracassante de l’ambassadeur américain sur le sujet : “J’espère vraiment que Sines n’ira pas aux Chinois (…) Cela ne peut pas arriver“, a déclaré l’ambassadeur George Glass. Mais les autorités portugaises ne comptent pas se laisser faire. “Au Portugal, ce sont les autorités portugaises qui prennent les décisions, dans l’intérêt du pays“, a affirmé Augusto Santos Silvadans, ministre portugais des Affaires étrangères.