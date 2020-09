La plateforme chinoise de partage de vidéo, TikTok, actuellement sous sanction aux Etats-Unis, et beaucoup prisée par les adolescents, a mis en garde les parents et ses utilisateurs contre un contenus qui circule sur le réseau social. Il s’agit d’une vidéo de suicide, dans laquelle un compatriote de Donald Trump s’est tué volontairement dans un direct sur Facebook. « Nous sommes conscients que des clips d’un suicide qui a été diffusé en direct sur Facebook ont circulé récemment sur d’autres plateformes, dont TikTok » a posté TikTok sur Twitter.

La vidéo a été largement partagée sur TikTok et parfois insérée dans d’autres vidéos qui abordent carrément un sujet différent. Toutefois, la plateforme dont le logo évoque une note de musique, a rassuré quelque peu, ses abonnées que ses systèmes détectaient et signalaient automatiquement la vidéo en questions.

« Nous supprimons les contenus et excluons les comptes qui essayent de façon répétée de télécharger les clips, et nous sommes reconnaissants aux membres de notre communauté qui ont signalé ces contenus et avons déconseillé aux autres de visionner, s’intéresser ou partager ces vidéos sur quelques plateformes que ce soit, par respect pour l’intéressé et ses proches » a déclaré le réseau social créé en septembre 2016.

Ça a fait prendre conscience à beaucoup de parents

Pour Kirra Pendergast, PDG de Safe on Social Media, une société de conseil en cyber sécurité, la vidéo a fait prendre conscience à certains parents de ce à quoi leurs enfants sont exposés sur le réseau social. « Ça a fait prendre conscience à beaucoup de parents de ce à quoi leurs enfants peuvent être exposés, lorsque des enfants parfois âgés de huit ans et utilisant TikTok ont pu voir ça en pensant qu’ils allaient voir une vidéo de chatons. C’est terrifiant pour les parents, » a-t-elle confié à un média.

Interdire l’accès à Tiktok

Elle a dans un post sur Facebook, invité les parents à interdire l’accès à TikTok aux enfants dans les prochains jours jusqu’à ce que le clip soit totalement éradiqué de la plateforme. Notons par ailleurs, que tout récemment, une jeune fille au Canada avait pu avoir la vie sauve, après un appel à l’aide lancé dans une vidéo sur la plateforme.