WhatsApp prépare une alerte contre les messages frauduleux

La messagerie instantanée WhatsApp travaille sur une nouvelle fonctionnalité destinée à détecter certaines tentatives d’arnaque dans les conversations. Repérée par le site spécialisé WABetaInfo, cette option est encore en phase de développement et n’est pas accessible au grand public.

WhatsApp pourrait prochainement renforcer son arsenal de sécurité face aux escroqueries en ligne. Selon les informations publiées par WABetaInfo, la plateforme de messagerie appartenant à Meta développe actuellement un système capable d’identifier des messages potentiellement frauduleux et d’alerter les utilisateurs.

L’objectif affiché serait de mieux protéger les quelque trois milliards d’utilisateurs de l’application contre les tentatives d’hameçonnage, les faux messages et d’autres formes d’arnaques qui circulent régulièrement via les services de messagerie.

Une détection des messages jugés suspects

D’après les éléments découverts dans une version en développement de l’application, la fonctionnalité analyserait le contenu de certains messages afin d’identifier des signaux pouvant correspondre à des pratiques frauduleuses. Lorsqu’un risque serait détecté, une fenêtre d’avertissement apparaîtrait et proposerait notamment de bloquer l’expéditeur ou de poursuivre la conversation.

Le dispositif n’a toutefois pas encore été officialisé par WhatsApp. Son fonctionnement exact reste donc à préciser. Les captures d’écran relayées par WABetaInfo indiquent néanmoins que l’outil serait désactivé par défaut et nécessiterait une activation volontaire de l’utilisateur.

Une analyse annoncée comme privée

L’un des principaux enjeux concerne la confidentialité des échanges. WhatsApp met en avant le chiffrement de bout en bout de ses conversations, qui empêche théoriquement l’entreprise d’accéder au contenu des messages.

Selon les informations observées par WABetaInfo, la future fonctionnalité effectuerait ses vérifications de manière privée, sans remettre en cause ce mécanisme de protection. Le traitement des données pourrait ainsi être réalisé directement sur le téléphone de l’utilisateur à partir de références téléchargées localement, même si cette architecture n’a pas été confirmée officiellement.

Meta multiplie les mesures contre les escroqueries

Cette évolution intervient alors que Meta renforce progressivement ses outils de protection sur ses différentes plateformes. Ces derniers mois, WhatsApp a notamment amélioré les alertes liées aux tentatives de prise de contrôle des comptes et simplifié les mécanismes permettant de bloquer ou de signaler rapidement des conversations suspectes.

L’application affiche également certains avertissements lorsque des utilisateurs interagissent avec des numéros inconnus ou des contenus potentiellement risqués. De son côté, Meta a annoncé plusieurs initiatives visant à lutter contre les fausses offres d’emploi, les arnaques sentimentales et les faux investissements diffusés sur ses services. Aucune date de déploiement n’a pour l’heure été communiquée par WhatsApp concernant cette nouvelle fonctionnalité de détection des messages frauduleux.