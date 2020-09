C’est un proverbe yoruba souvent exprimé en langue d’origine yoruba : « Kokoro timan djè fô, eri efo nan ni man wa ». Sur la toile on l’entend beaucoup dans les productions Nollywood qui apportent énormément au rappel des enseignements traditionnels des peuples du Nigéria et de l’Afrique de l’ouest car les ethnies sont les mêmes mais dispersées à cause de l’époque coloniale. Pour en revenir au proverbe, l’interpellé entend la mention de « ver » qui représente bien ces agents invertébrés de formes plus ou moins allongées qui se nourrissent sur un élément hôte animal ou végétal qui peut être à la fois son support ou son hôte. Ce ver peut être aussi un corps parasite ou entozoaires qui vit strictement aux dépens d’un autre organisme jusqu’à même perturber de manière permanente la vie de ce dernier.

L’hôte peut en mourir. Il faut donc y retenir le danger d’avoir ce type d’agent parasite. De plus, dans le proverbe le ver se trouve sur les feuilles mais il se nourrit des feuilles ce qui signifie que les feuilles sont l’hôte. Car pour se nourrir, il doit se placer sur une feuille. Mais, en se nourrissant des feuilles qui ne régénèrent pas, le ver tue chaque feuille sur laquelle il est posé. Le ver représente un problème, ou une situation gênante. La feuille quant à elle représente souvent une personne ou une organisation qui subit un dommage ou une gêne.

Les proverbes en Afrique sont issus d’un véritable art oratoire. Les paroles sont alors naturellement associées avec plusieurs de jeux de mots synonymes, antonymes, homonymes qui font des parallèles avec des phénomènes naturels parmi les humains, les animaux et l’environnement. Littéralement, la véritable signification de ce proverbe est que l’origine du problème posé ou que subit l’interpellé se trouve chez lui ou sur lui. Il ne faut pas chercher plus loin. Ce proverbe est un avertissement clair d’une situation dangereuse dans laquelle se retrouve l’interpellé et qui peut conduire à la mort.

Les anciens ont surtout voulu attirer l’attention sur le risque qu’encourent les héritiers ou ceux qui l’entendent sur le fait que les solutions sur les difficultés rencontrées pour la plupart viennent soit d’une présence autour d’eux ou d’eux-mêmes. À ce moment il faudrait soit réaliser un nettoyage de son environnement social ou relationnel ou se débarrasser de certaines présences dans sa maison (entreprise) ou faire une introspection de soi-même car il peut s’agir simplement d’un mauvais comportement à abandonner.