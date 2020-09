Les proverbes en Afrique sont de réels arts oratoires. Ils sont issus de jeux de mots synonymes, antonymes, homonymes et de parallèles avec des phénomènes naturels parmi les humains, les animaux, l’environnement et la biologie. C’est bien le cas de ce proverbe où l’on parle essentiellement d’une partie du corps humain. Alors, loin de la connotation sexuée de la phrase, ce proverbe africain est un enseignement important.

Spécifiquement ce sont les paires de fesses qui sont mis en avant. Pourquoi ?Les anciens ont toujours été conscients de l’adulation des humains vis-à-vis de cette partie de l’anatomie humaine. Le postérieur des hommes comme des femmes ont toujours fait l’objet d’attraction. La notion de « paire de fesses » est donc utilisée pour indiquer un élément ou objet d’attraction.

Il peut s’agir d’une personne ou de biens matériels mais convoité(e)s, que l’on ne possède pas encore. Le groupe de mots « les plus beaux pagnes » par contre représentent le propriétaire de cet élément ou de ce bien matériel, mais cela peut aussi représenter toutes sortes de belles couvertures ou de parures ou une belle apparence. Une belle apparence soignée qui porte à croire que le contenu l’est également. Malheureusement ce n’est pas souvent le cas et voici la beauté de ce proverbe. En Afrique les anciens ont toujours enseigné à leurs héritiers à ne pas placer les biens matériels au-dessus des valeurs intrinsèques humaines autour du : respect, la considération, l’ouverture, l’accueil, l’entraide, la réciprocité, la solidarité, l’écoute, la bienveillance, l’empathie, la fraternité et l’amour entre les êtres vivants.

La véritable signification de ce proverbe est de rappeler aux héritiers ou ceux qui l’apprennent comme ceux qui l’entendent, que l’habit ne fait pas le moine. Les plus belles choses n’ont pas toujours les meilleures apparences. Il ne faut donc pas juger vite à la couverture. Littéralement, la beauté d’une belle personne ne s’évalue pas à la cherté de ses vêtements. Ce proverbe vient ainsi servir d’avertissement afin de susciter de la réflexion et même de la retenue de l’interpellé lorsqu’il convoite un bien matériel ou un produit ou une personne juste parce qu’il observe ces éléments à travers la beauté de l’apparence.