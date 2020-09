Le ministre sénégalais de l’Intérieur s’est prononcé ce jeudi sur la tenue ou non du Magal 2020 dans ce contexte de pandémie. On retiendra des déclarations qui ont été faites par Aly Ngouille Ndiaye que la décision ne viendrait pas de lui. Selon l’autorité ministérielle, la tenue d’une telle célébration dépend du comité qui se charge de l’organisation et surtout du khalife.

“Le Khalife nous écoute sur tous les points”

«Ce n’est pas moi qui organise le Magal. Mais le khalife nous écoute sur tous les points. Il est au courant de ce qui se passe dans ce pays. Il sait que la maladie est une réalité. Serigne Mountakha est mon marabout, et il ne se passe pas 2 jours sans qu’on ne se parle au téléphone», a laissé entendre le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Aly Ngouille Ndiaye lors de son passage sur le plateau spécial de Seneweb.

Une décision sera annoncée au moment opportun

Il rassure qu’au moment opportun le chef religieux communiquera la décision qui sera adaptée à la situation sanitaire que traverse le pays. «Le moment venu, les décisions appropriées seront prises par le khalife avec l’objectif de protéger les Sénégalais de la maladie. Parce qu’après le Magal, il y a le Gamou qui va se tenir dans d’autres localités», a poursuivi le ministre.