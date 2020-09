Ayant affirmé lui-même en tant que militaire être « préparé à l’idée de ne pas mourir dans son lit » après avoir été condamné à mort après sa chute, l’ex-président de la République du Mali, Moussa Traoré a rejoint ce mardi 15 septembre la demeure céleste. Né le 25 septembre 1936 à Sébétou dans la région de Kayes, l’ancien chef d’Etat, venu au pouvoir par coup d’Etat, est décédé à l’âge de 84 ans dans la capitale malienne, Bamako.

Annonces

Un décès qui survient à un moment où le pays vient de connaître son quatrième coup d’Etat depuis l’indépendance, le 18 août dernier qui a fait partir le président IBK du pouvoir. Le 19 novembre 1968, Moussa Traoré, alors lieutenant, avait été le principal promoteur du coup d’Etat qui avait renversé le président Modibo Keïta, au pouvoir depuis l’indépendance en 1960.

Condamné à la peine capitale

Un an plus tard, il était devenu le président de la République et a exercé le pouvoir pendant plus de vingt-deux ans. Le 26 mars 1991, lui-même fut déposé par le lieutenant-colonel Amadou Toumani Touré. Le 12 février 1993, il a été condamné à mort pour « crimes de sang ».

Annonces

Cependant, le président Alpha Oumar Konaré, « hostile à la peine de mort » et désireux que « Moussa Traoré et ses amis vivent le plus longtemps possible pour qu’ils voient la démocratie fleurir au Mali », lui évite d’être exécuté. Sa peine est commuée en détention à perpétuité en décembre 1997. En 1999, il a été condamné une nouvelle fois à la peine capitale pour « crimes économiques ». En 2002, il a été également gracié.