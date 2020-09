Au Mali, en pleine tractation sur l’avenir du pays qui se trouve entre les mains des militaires, de nombreuses personnes s’interrogent sur la fuite de Karim Keïta, fils de l’ancien président IBK. Ce dernier a, pour rappel, été autorisé à se faire soigner à Abu Dhabi pour une période de trois mois. Il est censé se rendre disponible si jamais la justice devait lui faire appel pour rendre des comptes.

Mais beaucoup de maliens s’interrogent sur la chance qu’a eu son fils; ce dernier a en effet pu s’enfuir et échapper aux militaires alors même que son père se faisait arrêter. Quelques heures après cette arrestation, des images de saccage de la luxueuse demeure de Karim Keïta avait été diffusée sur la toile.

Mais la raison pour laquelle certains maliens sont en colère, d’après le site bamada, c’est parce que le fils de l’ex-président est empêtré dans plusieurs affaires de corruption. Ces derniers s’interrogent donc sur comment ce dernier a pu s’échapper avec tous ses dossiers, et vraisemblablement par voie terrestre. Pour eux, Karim Keïta est tout aussi comptable de la gestion calamiteuse du pays, et doit pour ainsi dire rendre des comptes le plus vite possible.