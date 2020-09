Les nouveaux hommes forts du Mali ont été reçus par l’ancien président ghanéen suite à leur participation au sommet de la Cedeao. Ce fut l’occasion pour le Flt Lt Jerry John Rawlings de prodiguer de sages conseils au colonel Assimi Goïta ainsi qu’à ses compagnons. Selon la déclaration qui a été rendue publique par les services de communication de l’ancien président à l’issu de la rencontre, il leur a été demandé de faire de belles choses durant cette période de transition qu’ils ont instaurée dans le pays. Le président Rawlings a « encouragé l’unité transitoire à gouverner avec humilité et diligence et inspirer le peuple à combattre et à défendre la corruption et l’injustice ».

Mobiliser le peuple pour une activité productive

“Il a exhorté les dirigeants maliens à mobiliser leur peuple pour qu’ils s’engagent dans une activité productive grâce à une vision positive pour stimuler le développement du pays.”, a fait savoir l’ancien président ghanéen. “Il leur a également conseillé de responsabiliser et d’encourager le peuple à posséder son climat politique et d’améliorer la qualité de la démocratie multipartite que les puissances occidentales ′′ ont traîné autour de nos cou “ a notamment laissé entendre l’ancien président aux responsables militaires maliens.

Rappelons qu’ils étaient au Ghana dans le cadre du sommet de la CEDEAO à Peduase. Cette rencontre est consacrée à la mise sur les rails de la transition au Mali.