Bénin : La Criet condamne les auteurs de Fake news sur le général Gbaguidi

Fructueux Gbaguidi - photo Présidence du Bénin

Ce vendredi 10 mai, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) a prononcé son verdict dans l’affaire relative aux fausses alertes à propos du Général Fructueux Gbaguidi. Les mis en cause ont été poursuivies pour « publication de fausses nouvelles par le biais des réseaux sociaux ». Sept à la base, seulement deux ont été relaxés au bénéfice du doute. Les cinq autres ont écopé d’une amende d’un million chacun.

L’affaire avait en effet fait grand bruit il y a quelques semaines. L’information qui s’est révélée inexacte indiquait que le Chef d’État-major béninois avait été placé en résidence surveillée. Trois des personnes poursuivies avaient été placées en détention et les quatre autres mises sous convocation. On retient que le procureur avait requis contre les prévenus 2 millions de FCFA comme amande à verser.

Selon les précisions apportées sur l’affaire par « Banouto », le représentant du chef d’État-major le Général Fructueux Gbaguidi n’a pas voulu particulièrement une peine pour les mis en cause. Il aurait simplement demandé à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) de donner des conseils aux personnes mises en cause dans l’affaire. « La Criet n’est pas là pour donner des conseils », aurait répondu le président des céans à cette requête.