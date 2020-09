Sans fin, le Bénin anime le marché financier de l’UEMOA. Ce pays est de retour sur le marché financier de l’UMOA–Titres. Sur le communiqué publié sur le site de l’agence financière, le Trésor public du Bénin a émis une demande de 20 milliards de FCFA. Le pays recherche sur le marché financier régional, une somme de 20 milliards de FCFA. Cette demande a été émise pour 08 octobre 2020.

Ces Obligations Assimilables du Trésor (OAT) ont une maturité respective de 5 ans et 7 ans avec des taux d’intérêt chiffrés à 6 % et 6,4 %. La valeur unitaire de ces OAT est de 10.000 FCFA. Selon le communiqué «le remboursement de ces obligations se fera le premier jour ouvrable suivant la date d’échéance (remboursement In Fine).

Et «le paiement des intérêts se fera à un taux d’intérêt de 6,0000 % l’an dès la première année ». Ce retour sur le marché financier régional fait suite à celui du 10 septembre dernier où le Bénin a obtenu la somme de 27, 500 milliards de FCFA, alors qu’il avait mis en adjudication un montant total de 25 milliards de FCFA.