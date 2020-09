L’affaire qui oppose le Directeur général du quotidien national du Sénégal « Le Soleil » au Secrétaire général du Synpics continue de défrayer la chronique. Après le communiqué rendu public par le Syndicat des Professionnels de l’Information et de la Communication du Sénégal (SYNPICS) l’accusant d’avoir reçu par ses soins une menace de mort, le mis en cause a donné sa version des faits sur ce qui lui est reproché.

Le problème ne serait pas avec le Synpics

Par le canal d’une interview qu’il a accordée au média « Igfm », Yakham Mbaye a tenu à clarifier plusieurs points de cette affaire. Dans un premier temps, le Directeur général du quotidien national Le Soleil a tenu à faire remarquer qu’il n’a véritablement aucun problème avec « le Synpics qui est un syndicat respectable et respecté ». Il a par la suite rappelé que les échanges qui ont abouti aux accusations selon lesquelles, il aurait menacé de mort Bamba Kassé sont partis d’un appel du Sg/ Synpics qu’il aurait décliné.

Il rappelle la genèse des échanges

« C’est lui qui l’a rappelé sur mon téléphone le 4 septembre, à 15h 35 minutes au lendemain de son communiqué diffamatoire à mon endroit », a affirmé Yakham Mbaye dans l’entretien. « J’ai rejeté son appel avant de lui envoyer un sms dans lequel je lui ai dit: “Je ne suis pas partie prenante à une fumisterie qui consiste à ce que tu m’attaques lundi, pour entendre ma version dans le seul but de me faire mal et que le mardi tu veuilles m’appeler pour discuter. Tu as commencé à me parler par communiqué de presse, continuons dans ce sens.», a-t-il indiqué.

Il se serait servi du Synpics..

Pour l’accusé, Bamba Kassé se sert juste du syndicat pour arriver à ses fins. « Il veut utiliser le Synpics pour me porter tort. Mais qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige, quoique cela puisse me coûter, je vais lui mener la guerre jusqu’au bout.», a-t-il poursuivi. Revenant sur les différentes accusations relatives au harcèlement des agents, il indique qu’il s’agit juste de fausses déclarations qui n’auraient pas de fondements.