Il n’est plus à présenter. Michael Jordan est sans conteste, le meilleur basketteur de tous les temps. Après avoir quitté les parquets, il s’est lancé dans le business. Ce qui lui réussit très bien. Aujourd’hui MJ possède les Charlotte Hornets, un club de basket ball de la NBA. Le milliardaire a récemment acheté une franchise de course automobile Nascar. Par cette acquisition, il espère promouvoir la diversité dans les écuries de course automobile de stock-car aux Etats-Unis. Car, selon lui, « historiquement, le Nascar (Association nationale des courses de voitures de série) a toujours eu du mal avec la diversité et il y a eu peu de propriétaires noirs ».

Annonces

Il reconnaît cependant que les choses évoluent et que le Nascar progresse et s’adapte de plus en plus au changement social. Le timing choisi pour acquérir cette écurie semble donc parfait de son point de vue. C’est « une chance d’éduquer un nouveau public et d’ouvrir plus d’opportunités aux Noirs dans les courses » a-t-il ajouté. Le pilote noir Bubba Wallace a d’ailleurs été embauché par la légende du basket ball. Il y a quelques semaines encore ce sportif de 26 ans faisait l’actualité en dénonçant le drapeau confédéré qui flottait dans le ciel des pistes de Nascar. Cet étendard qui est vu comme un symbole de l’esclavage a finalement été interdit.

Avoir Bubba Wallace au volant est très excitant

Auparavant, Bubba Wallace était dans l’écurie Richard Petty Motosports. Michael Jordan est heureux de l’avoir désormais dans sa franchise. « La chance de posséder ma propre équipe de course en partenariat avec mon ami Denny Hamlin et d’avoir Bubba Wallace au volant est très excitant pour moi » a-t-il déclaré. Denny Hamlin est actionnaire minoritaire dans la franchise. Des deux il est le seul à maîtriser la course automobile puisqu’il est un ancien pilote.

Annonces

On est donc tenter de se demander pourquoi Michael Jordan a décidé d’investir dans ce sport ? Cela remonte à son enfance en Caroline du Nord. « Quand j’étais petit en Caroline du Nord, mes parents nous emmenaient mes frères, mes sœurs et moi aux courses, et j’ai toujours été fan de Nascar » a t-il fait savoir.