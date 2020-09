Michelle Obama a récemment tenu un discours offensif à l’encontre de l’administration en poste. C’est au cours du dernier épisode de son podcast intitulé « The Michelle Obama Podcast » que l’ancienne première dame américaine a affirmé que la pression de la communauté afro-américaine était telle, que le pouvoir en place, se devait d’agir.

Aujourd’hui, la situation a bien évolué et il semblerait que la communauté afro-américaine soit finalement sans voix face aux actions actuellement menées, comme si elle était incomprise par le pouvoir. La conversation s’est ensuite dirigée sur le terrain des interactions entre les forces de l’ordre et les noirs américains. Afin d’étoffer le sujet, l’ancienne première dame a ainsi utilisé un exemple qu’elle a elle-même vécu.

Michelle Obama critique l’administration Trump

Craig Robinson, frère de Michelle Obama et ancien représentant des coachs professionnels de basketball, lui a affirmé qu’une fois les forces de l’ordre l’ont accusé d’avoir volé son propre vélo alors qu’il n’était qu’un enfant. Un drame qui l’a laissé sans voix et qui le hante encore. De même, Michelle Obama a assuré qu’elle-même a vécu des situations, alors qu’elle ne faisait que vivre sa propre vie, s’est retrouvée à être accusé de choses qu’elle n’a jamais connu.

Une jeunesse qui explose

Aujourd’hui, la jeunesse afro-américaine est désabusée, car la pression sociale n’a aucun effet sur le gouvernement en place, qui ne se préoccupe pas assez de la question. En effet, les jeunes doivent travailler deux fois plus, être meilleurs que tous les autres, pour subir toujours autant de violences et de répréhensions. Un déficit d’écoute et d’attention, qui pourrait coûter cher à Donald Trump au cours des prochaines élections.