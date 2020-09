Le dernier né, de la série désormais culte des films d’action, « Mission: Impossible 7 », devrait reprendre le tournage en septembre. Un tournage qui avait connu plus tôt cette année, un arrêt en raison du COVID-19. Et les scènes extérieures du film devraient être tournées en premier. Le projet de redémarrer un film au budget aussi impressionnant que « Mission Impossible 7 », est considéré par nombre d’observateurs, comme un acte majeur de l’industrie mondiale de la production cinématographique. Avec le producteur et acteur, Tom Cruise, décidé à ne pas lésiner sur les moyens.

700 000 dollars pour a location d’un bateau…

La production de la franchise mettant en vedette Tom Cruise a été interrompue fin février, quelques jours seulement avant le début du tournage de scènes à Venise. À l’époque, l’Italie émergeait comme l’épicentre de l’épidémie de coronavirus en Europe. Aujourd’hui, passé les premiers moments de frayeurs et de balbutiements, les états avaient développé des stratégies sanitaires plus ou moins efficaces et de nombreux verrouillages avaient été levés. Et l’équipe “Mission Impossible” pouvait reprendre son tournage.

Tom Cruise n’est pas seulement la star, mais aussi le producteur de longue date de la franchise de films «Mission Impossible» et en tant que producteur, il est déterminé à s’assurer que la production du septième volet, soit aussi sûre que possible. Même si elle cela revenait à engager des frais personnels importants. Selon la presse, Tom Cruise aurait loué pour 700 000 dollars soit 591 000 euros, un grand bateau de croisière, de la compagnie norvégienne ‘’Hurtigruten’’.

Le paquebot devrait servir à loger la grande équipe de tournage, mais aussi servir aux besoins de tournage quand le besoin s’en ferait sentir. En tous cas elle montrait la détermination de Tom Cruise de mener à bien ce projet. ‘’ Mission Impossible 7 ’’ est attendue dans les salles pour Novembre 2021.