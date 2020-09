La volonté de plus en plus pressante d’activistes africains de récupérer les trésors pillés par les occidentaux pendant la colonisation (ou avant) continue de se faire ressentir. L’activiste déjà connu pour avoir tenté de récupérér un objet sacré africain d’un musée, Mwazulu Diyabanza, activiste congolais, a encore frappé.

Annonces

Pour rappel, il avait, trois mois auparavant, tenté de récupérer un poteau funéraire appartenant au peuple Bari du Tchad. Une initiative qui s’était soldée par un échec, mais qui avait consacré sa popularité dans le milieu panafricaniste. Cette fois-ci, c’est aux Pays-Bas que l’activiste s’est rendu avec ses proches pour réitérer l’opération “de récupération des œuvres d’art qui ont toutes été acquises par le pillage, le vol et la violence” selon ses propos.

Ils se sont ainsi, face caméra, emparés d’une statuette congolaise et ont pris la direction de la porte de sortie. Stijn Schoonderwoerd, le directeur du musée s’est confié à la presse et a confirmé que le musée possédait des oeuvres d’art pillées pendant la colonisation mais a affirmé qu’il collaborait toujours en cas de réclamations. Les activistes ont pu sortir du musée mais n’ont pas pu sortir en voiture du parking. Ils ont été arrêtés à pied quelques instants plus tard.