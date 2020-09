Aux Etats-Unis, la mort d’un nombre non négligeable d’oiseaux migrateurs suscite beaucoup d’interrogations au sein de la communauté scientifique. Selon les informations rapportées par les médias américains, plusieurs milliers et même des millions d’oiseaux meurent depuis près d’un mois au Nouveau-Mexique, au Texas, dans le Colorado et au Mexique. « Par l’ampleur du phénomène, nous savons que des centaines de milliers d’oiseaux, voire des millions, sont morts », a fait savoir Martha Desmond, biologiste à la New Mexico State University.

Les incendies mis en cause

L’une des causes de ce drame qui a été identifiée serait liée aux incendies qui dictent leur loi dans l’Ouest des Etats-Unis. Les flammes les auraient contraints à migrer avant qu’ils ne soient prêts à effectuer un tel trajet. Alors que certains auraient inhalé la fumée causée par le feu, d’autres n’auraient pas eu les réserves nécessaires pour le voyage.

En plus de la thèse relative aux incendies, le changement climatique est également pointé du doigt. « Quelque chose d’autre est en train de se passer et nous ne savons pas ce que c’est. C’est en soi très préoccupant », a fait savoir la scientifique de la New Mexico State University.