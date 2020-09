Le nouvel album de Carla Bruni sort le 09 octobre prochain. L’opus contient plusieurs titres qui font référence à Nicolas Sarkozy, son mari. La chanson “Garçon triste” révèle un côté moins connu de l’ancien président français. Carla Bruni parle en effet de sa tristesse. Un sentiment qu’il domine si bien selon elle. « Les gens disent de lui : il n’est pas du tout triste, il a tant d’énergie…Je crois que les personnes qui vivent dans cette espèce d’énergie comme lui, dans cette espèce d’incandescence , toujours en action, toujours dans un mouvement, ne peuvent pas s’arrêter et s’approcher de leur tristesse en fait, car elle leur serait fatale » a-t-elle déclaré dans les colonnes de Madame Figaro.

L’ancien mannequin ajoute que son mari ne s’apitoie jamais sur lui-même, il transforme toutes ses tristesses en une envolée. « C’est ainsi que j’ai écrit Le Garçon triste pour lui » a-t-elle fait savoir. L’autre chanson de l’album qui parle aussi de Nicolas Sarkozy c’est « Les Séparés » où elle évoque sa séparation temporaire avec l’ex locataire de l’Elysée. « Mon mari n’était parti qu’une semaine… Est-ce parce que je suis de plus en plus sensible, est-ce là mon goût du romanesque ou mon goût italien du drame » a-t-elle lancé sur un ton empreint d’humour.

La maman de Giulia avoue avoir écrit cette chanson comme si son amoureux était « parti depuis des mois ». La réaction de Sarkozy en écoutant cette chanson montrait bien qu’elle avait un peu exagéré. « On dirait que je suis mort dans cette chanson. Mais tu dramatises, je t’ai appelée quatre fois par jour » a-t-il lancé à Carla Bruni quand celle-ci lui a joué le morceau. La chanteuse n’a toutefois pas livré ce que Sarkozy avait pensé du titre « Garçon triste ».