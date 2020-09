Nicolas Sarkozy, ancien président français, fustige certaines décisions politiques qui remettent, selon lui, l’identité française en cause. Dans son viseur, les maires de Bordeaux et de Lyon, qui souhaitent supprimer les sapins de Noël ou supprimer le passage du Tour de France, jugé machiste et polluant.

En effet, Pierre Hurnic, maire de Bordeaux a récemment surpris son monde en affirmant vouloir supprimer le traditionnel sapin de Noël de Bordeaux, estimant qu’il était inutile de mettre en avant des arbres « morts ». De son côté, Grégory Doucet, maire de Lyon, a affirmé qu’il envisageait d’interdire le passage du Tour de France dans sa ville, estimant que l’événement ne reflétait pas les valeurs humanistes qu’il prône.

Nicolas Sarkozy fustige les maires écologistes

Ces décisions sont, aux yeux de l’ancien président français, un signe de régression. Selon lui s’en prendre à l’un des événements sportifs les plus importants au monde, en attaquant et critiquant les coureurs cycliste, n’a pas de sens. Il taclera ensuite le maire de Bordeaux, assurant que les enfants n’attendent qu’une seule chose, que soit célébrée cette période de Noël. Retirer ce plaisir revient ainsi à effectuer plusieurs pas en arrière. Une sortie qui pousse d’ailleurs l’ancien président Sarkozy à pointer du doigt le « vide terrible » laissé par les élus écolos au sujet de leurs propositions, craignant que ces derniers n’aillent encore plus loin dans les interdictions et les renoncements.