Connu pour ses propos inacceptables, l’ex-président français Nicolas Sarkozy a encore une fois dérapé. Lors d’un entretien sur le plateau de l’émission quotidien, il a fait un parallèle douteux et visiblement non assumé entre “n gre” et “singe”.

“Si on n’emploie pas des mots que les gens entendent et qui leur signifient que nous, qui sommes privilégiés, nous comprenons dans quel enfer ils vivent, à ce moment-là, si vous ne faîtes pas ça avec des bons mots, vous décrochez toute une partie de la population” a d’abord affirmé l’ex-président. Il parlait en effet de l’importance du choix des mots en politique, se rappelant de la polémique concernant le terme “racaille” qu’il avait utilisé en banlieue.

Et de poursuivre On a le droit de dire singe ? Parce qu’on n’a plus le droit de dire les… On dit quoi maintenant ‘les Dix Petits Soldats’, maintenant, c’est ça ?” faisant référence au livre d’Agatha Christie : les dix petits nègres. Une allusion totalement déplacée immédiatement critiquée sur la toile y compris par des personnalités françaises.

