La course à la succession de Roberto Azevedo à la tête de l’Organisation Mondiale du Commerce est visiblement ouverte après le départ du diplomate brésilien. Ainsi, huit aspirants à ce poste se sont déclarés dont trois provenant du continent africain. Il s’agit en effet de la kenyane Amina Mohamed, de l’Egyptien Abdel-Hamid Mamdouh et la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala. A en croire les informations qui ont été rendues publiques sur cette procédure, le nombre de candidats pourrait être réduit au cours du processus.

Le remplaçant connu en novembre?

Le remplaçant pourrait être connu au mois de novembre. Mais les tensions existantes entre les grandes nations et surtout la tenue de la prochaine élection présidentielle aux Etats-Unis pourraient toutefois ralentir le choix du nouveau responsable de l’Organisation Mondiale du Commerce. Rappelons que le processus du choix d’un nouveau responsable a été enclenché suite au départ de Roberto Azevedo.

Azevedo quitte pour PepsiCo

Dans un contexte où l’organisation végète dans une crise assez particulière à cause de la pandémie du nouveau coronavirus, Roberto Azevedo a rejoint sa nouvelle carrière de vice-président et chef des affaires publiques chez PepsiCo. Il aura à charge les relations avec les Etats, les organisations internationales et les régulateurs. Il fera la promotion de l’image de la multinationale de boissons gazeuses.