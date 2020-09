L’opposition ivoirienne face à la candidature du président Alassane Ouattara pour un troisième mandat qui ne présage pas des élections paisibles, souhaite le report du scrutin prévu pour le 31 octobre prochain. Ils souhaitent notamment le report des élections, le temps d’organiser des assises nationales en vue de chercher un consensus autour du scrutin.

« Ces élections ne doivent pas se tenir. Organiser les élections le 31 octobre 2020 dans les circonstances actuelles, serait conduire notre pays droit dans le mur. Il nous faut repousser ce scrutin, mettre ce report à profit pour organiser les assises nationales qui permettraient de rechercher le consensus » a souhaité Charles Blé Goudé.

“Le calendrier sera tenu”

Cependant, le président Alassane Ouattara n’est pas dans cette dynamique. Il est pour la tenue effective et à bonne date du scrutin. Il l’a fait savoir ce lundi 07 septembre à Abidjan de son retour de la 57e session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la CEDEAO. « Le calendrier sera tenu, l’élection présidentielle aura lieu, le 31 octobre comme prévu, les institutions font leur travail. La Commission électorale indépendante (CEI) a travaillé et envoyé les dossiers au Conseil constitutionnel » a déclaré le président septuagénaire.

“Nous avons rassuré le président Macron”

Pour raison, il a donné l’assurance à son homologue français Emmanuel Macron que tout se passera normalement. « Nous avons rassuré le président Macron que l’élection présidentielle se passera dans la paix. Car les ivoiriens veulent la paix, les ivoiriens veulent des élections apaisées, » a indiqué M. Ouattara.

Si les leaders de l’opposition ne font aucune confiance aux institutions du pays, qu’ils estiment être à la solde du président Ouattara, le leader du RHDP croit lui en des « institutions fortes et indépendantes ». « Nous avons confiance en nos institutions, ces institutions, qui liront le droit et la campagne sera ouverte à compter du 16 octobre », a-t-il déclaré.