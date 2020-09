Beaucoup revendiquent le titre de leader sans l’être vraiment. Un leader, c’est celui qui trouve des solutions. Il est même la solution. Le mentor Fructueux Sozonlin en parle dans le chapitre 5 de son livre « Devenir un leader accompli ». Dans ce chapitre intitulé « Vous avez la solution », l’expert en leadership transformationnel parle du « leader-solution ». Ce personnage mosaïque parti souvent du néant est un condensé de constance de valeur intrinsèque, de foi en Dieu, de maîtrise de la parole et d’humilité ; ce converti- né de nouveau- est l’archétype de leader dont le mentor nous parle ici.

La traversée du désert a été formidable dans le processus de construction d’un leader. Il est une étape essentielle dans la construction de la personnalité du leader. L’auteur en a longuement parlé dans le chapitre précédent de l’ouvrage avant d’aborder dans le chapitre 5 une autre facette du leader tel que pensé par Dieu. Dans ce chapitre intitulé « Vous avez la solution », le mentor met d’abord l’accent sur le caractère unique et original de chaque être humain qui fait de lui un être particulier, une richesse. « Vous êtes un modèle originel. Il y a en vous quelque chose de particulier, qui vous donne une valeur permanente », clame Fructueux Sozonlin qui ajoute que « chaque homme est une semence qui portera son fruit, en sa saison au bénéfice de sa communauté ». Chacune de ces « semences » est investie d’une mission divine. Citation de l’auteur : « Lorsque Dieu nous appelle pour une œuvre, il ne le fait pas, en fonction de ce que les autres pensent de vous, mais, de ce qu’il connaît de vous. Il voit au delà de nos circonstances et de nos caractéristiques personnelles et s’adresse au leader qui sommeille en nous ». Cela demande un réveil du potentiel de leadership qui n’est possible que par la connaissance de notre véritable identité.

La foi en Dieu, la conversion

A cette étape de réveil de l’identité véritable, le mentor met l’accent sur la foi en Dieu et la conversion. La foi facilite l’éclosion de la semence que Dieu a déposée en chaque homme. « La semence est déjà en vous. Il vous faut la foi pour faciliter son éclosion. La foi active la parole de Dieu. La triste réalité que vous vivez maintenant sera changée par la vérité de la parole », précise Fructueux Sozonlin. « Activez la puissance divine de votre vie par la foi. La foi vous qualifie, la foi vous justifie. Elle apporte la révélation de la parole de Dieu », ajoute-t-il. Quid de la conversion ? C’est la transformation opérée en nous par la parole de Dieu. « Pour voir Dieu à l’œuvre dans notre vie, nous devons nous convertir et laisser sa parole reprogrammer nos mentalités. Le Saint Esprit doit se saisir de la parole pour renouveler notre façon de penser et cela par le moyen de notre foi en Christ. Là où les politiques parlent de renouveau, de changement, Jésus dit : « vous devez naître de nouveau ». Cela demande d’aimer Dieu et d’accepter sa parole dans notre vie.

Le test de l’humilité

Pour être un leader qui apporte des solutions aux problèmes, il faut, en plus de la foi et de conversion, la vertu. « Dieu dit que nous ne devons pas avoir une haute opinion de vous-même, mais d’être plutôt simple comme un enfant. L’humilité est une vertu qui nous donne le sentiment de notre faiblesse. Elle réprime en nous les mouvements d’orgueil. Le seigneur n’emploiera jamais des leaders orgueilleux, pour accomplir de grandes choses. L’orgueilleux cherche sa propre gloire. Les orgueilleux se fient à leur propre sagesse. Mais les humbles se réjouissent de la parole de Dieu. Voilà pourquoi Dieu leur donne la connaissance véritable(…)Si vous n’avez pas réussi au test de l’humilité, vous ne serez jamais un leader accompli », avertit Fructueux Sozonlin. Dieu montre souvent cette humilité en élevant souvent les faibles. « La parole de Dieu donne de l’intelligence aux simples. Les personnes simples sont des gens sans expérience. Le type de personnes que Jésus appelle les « pauvres en esprit. De telles personnes n’ont pas à se vanter de quoi que ce soit. Ils n’ont pas de grandes expériences, ils n’ont pas de grands diplômes, ils n’ont pas fait de grands voyages, ils ne sont pas très cultivés. Ils sont humbles. Et pourtant Dieu peut utiliser de telles personnes », explique le mentor. Il cite les exemples de Gédéon, de David, de Daniel et de Joseph, tous des gens ordinaires issus de milieux modestes mais qui sont devenus des leaders par la suite à cause du fait qu’ils se sont laissés à Dieu et sa parole les a pénétrés et transformés.

En récapitulant, le chapitre 05 du livre « Devenir un leader accompli », on se rend compte que la foi en Dieu est une condition sine qua non à laquelle un vrai leader ne peut se dérober.