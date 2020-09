Alors que depuis quelques semaines, le port du masque a été généralisé dans le but de lutter contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus, des voix s’élèvent de plus en plus pour décrier cette mesure. Ce mercredi, alors qu’il était l’invité de BFMTV, l’écrivain et philosophe Bernard-Henri Lévy a, à peine caché son opposition à cette mesure du gouvernement Macron. Pour lui, c’est juste un moyen de semer la psychose dans le cœur des Français.

“ça n’a pas de sens”

Selon le philosophe, « porter un masque dans un chemin de randonnée, dans une forêt, chez soi n’a pas de sens ». « C’est bien que la justice ait tranché et donné un petit coup d’arrêt pour arrêter cet esprit de panique généralisé, de zombification de la France auquel on est en train d’assister », a-t-il poursuivi à ce sujet. Il estime qu’il faut arriver à cesser de faire peur ou de terroriser les gens. Notons que cette mesure fait partie des différents gestes qui ont été recommandés pour limiter la propagation du mal.

Apprendre à vivre avec le virus selon Macron

Il y a quelques jours, le président français s’était prononcé sur le port du masque lors de la visite d’un laboratoire pharmaceutique à Villeneuve-la-Garenne qu’il a effectuée. Le chef de l’Elysée indiquait qu’il faut désormais apprendre à vivre avec le virus. Il faisait remarquer à cette occasion qu’il n’aime pas porter le masque mais qu’il y est bien obligé.

« Comme vous, je n’aime pas porter un masque (…) c’est gênant, c’est pénible », a-t-il déclaré. « Je pense que c’est une contrainte qui est raisonnable, que nous devons accepter pendant un temps, parce qu’elle permet de ralentir la circulation de ce virus et justement, elle permet à l’activité économique de repartir dans de bonnes conditions », avait poursuivi Emmanuel Macron.