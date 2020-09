A six mois de l’élection présidentielle de 2021 au Bénin, les planètes commencent par s’aligner pour permettre aux différentes chapelles de savoir en quoi s’en tenir pour ce qui est du parrainage des candidats. Le président de la Commission électorale nationale autonome (CENA), Emmanuel Tiando a informé, ce mardi 29 septembre 2020 lors d’une rencontre avec les partis politiques, que le parrainage pour le compte de la présidentielle de 2021 va se faire sous anonymat.

Si les partis de l’opposition et la société civile veulent une suppression du parrainage, rien n’y sera. Ce système qui fait obligation aux candidats d’avoir le parrainage des 10 % des élus (maires et/ou députés) est maintenu. Et à en croire le président de la CENA, ce parrainage va se faire de façon individuelle à travers un formulaire nominatif. Chacun des 77 maires et 83 députés aura ce formulaire normatif. Emmanuel Tiando a rassuré que la CENA va se charger de garantir l’anonymat du parrainage.

Pour cela, elle ne va pas publier la liste des députés et maires ayant parrainé un candidat. Une chose qui vient dissiper un tout petit peu la crainte des partis de l’opposition qui prévoient prendre part à cette présidentielle de 2021. Ainsi, le parrainage ne va pas être sous le diktat des partis politiques comme le veulent les deux formations politiques de la mouvance présidentielle que sont l’Union progressiste et le Bloc Républicain.